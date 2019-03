Il nuovo Scooby Doo apre l'Hanna & Barbera Universe per la Warner Bros

Scooby è il titolo provvisorio del nuovo film di animazione dedicato a Scooby-Doo, da una Warner Bros decisa a promuovere i suoi personaggi animati tra Looney Tunes e Hanna & Barbera, come sapevamo. Ci arriva ora la conferma che nella storia ci sarà occasione di ospitare altri personaggi creati nel corso dei decenni dal duetto di autori americani. Sarà quindi questo il primo atto di un volenteroso tentativo di creazione di un "Hanna & Barbera Universe". Ecco cosa recita la sinossi.

Altri eroi dell'universo Hanna & Barbera danno man forte alla Misteri & Affini per salvare il mondo da Dick Dastardly e dai suoi piani malvagi... e questa volta, ci dicono, la minaccia è reale!

Anche se la sola idea di rivedere in azione Dastardly di Wacky Races ci entusiasma, perché sicuramente sarà spalleggiato dal leggendario cane Muttley, rimaniamo un po' perplessi dal creare una "minaccia reale" e non in fondo innocua nel classico contesto di Scooby-Doo. L'ironia leggera dei personaggi tuttavia dovrebbe adattarsi in modo molto facile a questo tipo di crossover. E comunque, chi ha mai preso sul serio le minacce di Dick?

Da segnalare che nel cast di comprimari salterà fuori Capitan Cavey (Captain Caveman), doppiato a questo giro in originale da Tracy Morgan. Il cavernicolo, estremamente somigliante ai Fratelli Slag della Macigno Mobile appunto nelle Wacky Races, ebbe una sua serie tra il '77 e l'80, parodia delle Charlie's Angels, intitolata "Capitan Cavey e le Teen Angels".

Tra i doppiatori originali, Frank Welker sarà riconfermato per Scooby, mentre Shaggy passerà a Will Forte, con comprensibile disdoro su Twitter da parte di Matthew Lillard, che l'ha doppiato negli ultimi anni e l'aveva persino interpretato di persona in Scooby-Doo - Il film e Scooby-Doo 2: Mostri scatenati.