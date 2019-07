Il nuovo Mortal Kombat prodotto da James Wan ha trovato il suo Sub-Zero

News Cinema

Sarà Joe Taslim, uno dei più apprezzati artisti marziali del cinema, a interpretare al cinema il personaggio simbolo del noto videogame.

Annunciato diversi anni fa, con tanto di regista incaricato (si tratta dell'esordiente Simon McQuoid), del reboot di Mortal Kombat voluto dalla New Line con la produzione di James Wan si erano perse le tracce. Perlomeno fino a poche ore fa, quando è iniziata a circolare la notizia che il casting del film è entrato nel vivo, con un nome di rilievo scritturato per interpretare il personaggio simbolo della popolarissima serie di videogame dei NetherRealm Studios, arrivata oramai alla sua undicesima edizione.

Il personaggio è ovviamente Sub-Zero, potentissimo e spietato ninja che tra i suoi poteri speciali annovera - oltre a forza, agilità e resistenza incredibili - anche il teletrasporto e soprattutto la criocinesi, ovvero il potere di creare e controllare il ghiaccio.

L'attore è Joe Taslim, nome più che noto ai fan dell'action più scatenata e a gli appassionati di arti marziali, 38enne indonesiano di origini cinesi che, oltre che nel leggendario The Raid, ha recitato con Iwo Kuwais in The Night Comes For Us, che potete vedere su Netflix, e che è apparso anche in Fast & Furious 6 e Star Trek: Beyond.



Lanciata nel 1992, la serie di videogame di Mortal Kombat, nota per la violenza dei combattimenti e per le sue sanguinolente fatality, era già stata portata al cinema nel 1995 da Paul W.S. Anderson; di quel film ci fu anche un trascurabilissimo sequel nel 1997, intitolato Mortal Kombat - Distruzione totale.

Le riprese del nuovo Mortal Kombat avranno inizio entro la fine dell'anno, e la data d'uscità verrà probabilmente fissata per i primi mesi del 2021.