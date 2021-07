Il nuovo horror di Jordan Peele ha finalmente un titolo, un poster e una data d'uscita!

News Cinema

Jordan Peele rivela su Twitter il titolo e la data d'uscita del suo nuovo horror.

Finalmente Jordan Peele ha rivelato su Twitter, come vedete qua sotto, titolo, poster e data d'uscita del suo prossimo horror, con Steven Yeun, Daniel Kaluuya e Keke Palmer.

Il film si Intitola Nope (un modo colloquiale per dire no) e uscirà in America esattamente tra un anno, il 22 luglio 2022. Sulla storia del film non è ancora trapelato niente, il che non fa che aumentare la nostra curiosità in proposito, visto quanto abbiamo amato Scappa - Get Out e Noi.

Al cast già noto si sono aggiunti Barbie Ferreira, Brandon Perea e lo storico cattivo de Il corvo, Michael Wincott. Nope uscirà solo al cinema ed è la terza collaborazione di Peele con la Universal.