Il nuovo horror di Jordan Peele arriverà nel 2022!

La Universal ha annunciato la data d'uscita del nuovo horror del talentuoso regista, attore e produttore Jordan Peele, dopo gli exploit di Scappa - Get Out e Noi.

Passeranno (speriamo presto e in modo indolore) oltre due anni, ma alla fine potremo vedere un nuovo horror di Jordan Peele, regista, sceneggiatore, produttore e attore di talento, che è il cuore pulsante della rinascita black del genere. Dopo l'uno due di Scappa - Get Out e Noi, aspettiamo per il 15 luglio del 2022, come annunciato dalla Universal, la terza prova di Peele in un cinema che userà gli strumenti dell'horror per raccontare molto altro.

Jordan Peele - di recente in veste produttiva dietro al reboot di Candyman e della notevole serie tv Lovecraft Country, nonché impegnato come produttore a portare sul grande schermo una nuova versione de La casa nera di Wes Craven - sembra aver abbandonato il suo passato di attore comico per riscrivere letteralmente il cinema di paura, o, meglio, per aggiornarlo ai tempi in cui viviamo. Il regista, che è stato il primo uomo di colore a vincere l'Oscar per la miglior sceneggiatura, si è imposto per l'originalità e l'ampiezza della sua visione presso il pubblico e la critica.

Al momento non si sa altro sul suo nuovo progetto, ma non mancheremo di tenervi aggiornati.