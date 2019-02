Il nuovo Hellboy di Neil Marshall e David Harbour debutterà in Italia l'11 aprile in prima mondiale

Ci lamentiamo sempre del fatto che da noi in Italia dobbiamo sempre aspettare più degli altri per vedere i grandi film che escono negli Stati Uniti, ed ecco che, per una volta, le cose sono al contrario.

Il nuovo Hellboy, quello diretto da Neil Marshall e interpretato da David Harbour, con anche Milla Jovovich, Ian McShane, Daniel Dae Kim, Sasha Lane e Thomas Haden Church nel cast, debutterà nei cinema italiani il prossimo 11 aprile in anteprima mondiale, dato che negli States uscirà solo il giorno successivo.

In questo reboot, l’eroe della saga di fumetti cult creata da Mike Mignola, che del film è anche sceneggiatore, sarà impegnato in una missione a Londra per fronteggiare l’antico spirito di una strega malvagia tornato sulla Terra dal mondo dei morti.



Hellboy: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD