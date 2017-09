Il nuovo Halloween prodotto da Jason Blum ha una data d'uscita e una colonna sonora di John Carpenter himself

19 ottobre 2018.

Questa è la data d’uscita sul territorio statunitense del nuovo film della saga di Halloween, quello prodotto da Jason Blum e dallo stesso John Carpenter che si ricollegherà direttamente al secondo film diretto nel 1981 da Rick Rosenthal ingnorando tutto quello che è venuto dopo.

Come sappiamo, il film verrà diretto da David Gordon Green (che dopo aver lasciato il remake di Suspiria a Luca Guadagnino ha comunque perseguito nella via dell’horror), che ne ha scritto il copione assieme a Danny McBride.

Inutile dire che l’hype dei fan dell’horror è alle stelle di fronte a questo nuovo film che vede protagonista Michael Myers, e oltre alla data d’uscita c’è anche un altro elemento che manderà gli appassionati in sollucchero.

Il giornalista di Business Insider Jason Guerrasio ha parato con Green al Toronto Film Festival che si sta svolgendo in questi giorni, e il regista gli ha detto che Carpenter è attivamente coinvolto nel progetto, avendo fornito note alla sceneggiatura ed essendo fermamente intenzionato a firmare la colonna sonora del film.

Come fece per il film originale e per alcuni dei sequel succedutisi nel corso degli anni.