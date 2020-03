Il nuovo Final Destination avrà come protagonisti i primi soccorritori

News Cinema

Il film sarà scritto dagli sceneggiatori di Saw.

Era qualche tempo che non si avevano notizie del nuovo reboot di Final Destination, uno dei franchise horror per adolescenti più longevi dei nostri tempi. Con gli aggiornamenti eravamo rimasti a circa un anno fa, quando gli sceneggiatori Patrick Melton e Marcus Dunstan – gli stessi di Saw – erano stati ingaggiati per scrivere il lungometraggio. Adesso il produttore Craig Perry e il creator Jeffrey Reddick sono tornati a parlare del progetto. Quest’ ultimo ha confermato che parlare di un reboot potrebbe disorientare il pubblico poiché gli sceneggiatori stanno cambiando molto, anzi quasi tutto ciò che sappiamo della saga. Il prossimo episodio sarà comunque un membro di Final Destination, secondo la stessa spiegazione di Reddick: “Il concetto dietro al film è piuttosto unico. Craig è un maestro nel creare folli scene d’apertura e pezzi del puzzle. Mi ha già detto un paio di cose che accadranno nel prossimo film e saranno molto divertenti. Non sarà solo un modo per far soldi con un altro Final Destination.”

Craig Perry ha invece rivelato che la storia sarà ambientata nel mondo dei primi soccorritori come paramedici, vigili del fuoco o poliziotti: “Coloro che ogni giorno affrontano la morte in prima linea e devono fare scelte che possono decidere la vita o la morte delle persone. Li metteremo al centro di un incubo in cui dovranno salvare la loro di vita, in modo da dare un approccio diverso alla solita idea che regge i film di Final Destination.”

Uscito nel 2000 il primo film della serie è stato diretto da James Wong e aveva nel cast Devon Sawa e Ali Larter. Ad esso sono seguiti altri quattro episodi, con l’ultimo uscito nel 2011 e rivelatosi il più gore ( forse l’episodio migliore) della saga horror. Alla regia Steven Quale (Into the Storm).