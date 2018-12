Il nuovo film di Wes Anderson si chiama The French Dispatch, e ci sono anche Timothée Chalamet e Benicio Del Toro

Non è un musical. Ma questo ve lo avevamo già detto.

Il decimo, attesissimo film di Wes Anderson si chiama The French Dispatch, e secondo quanto riportato da Indiewire, le sue riprese hanno finalmente preso il via lì dove era previsto prendessero il via, nella zona di Angoulême.

A quanto pare, il decimo film dell'autore americano (che da tempo vive a Parigi) è una "lettera d'amore al giornalismo e ai giornalisti", racconta della redazione parigina di un quotidiano americano nel corso di alcuni decenni del XX secolo e segue tre linee narrative distinte.

Ma notizie interessanti arrivano anche dal fronte del casting: perché, se sono confermati i nomi di alcuni attori abituali di Anderson, come Bill Murray, Frances McDormand e Tilda Swinton, nuovi e inaspettati sono quelli, confermati pure loro, di Timothée Chalamet, Benicio Del Toro e Jeffrey Wright.

E per il film giù si parla di un posto prenotato al Festival di Cannes 2020.