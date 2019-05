Il nuovo film di Christopher Nolan si intitola Tenet. Iniziate le riprese

S’intitola Tenet il nuovo, attesissimo thriller spionistico di Christopher Nolan le cui riprese sono cominciate proprio in questi giorni. E non si tratta dell’unica novità riguardante la nuova mega-produzione targata Warner: al cast di sono aggiunti anche Kenneth Branagh e Michael Caine. Il primo ha collaborato con il regista inglese nel precedente, magnifico Dunkirk. Il secondo è invece un partner artistico di più lunga data: il sodalizio tra Nolan e Caine è infatti iniziato nel 2005 con Batman Begins e si è sviluppato attraverso altri cinque lungometraggi, Tenet incluso. Anzi, a voler essere pignoli sarebbero sei, visto che l’interprete non accreditato ha partecipato anche a Dunkirk, dando voce a un personaggio che non appare in campo.

Come già annunciato i protagonisti di Tenet saranno John David Washington (BlacKkKlansman), Elizabeth Debicki (Widows) e Robert Pattinson (High Life). Le riprese del thriller – la cui storia scritta dallo stesso Nolan potrebbe avere risvolti sci-fi nello stile di Inception – si svolgeranno in sette diversi Paesi. Il progetto sarà girato con macchine da presa 70mm e IMAX, una costante del metodo di riprese del cineasta. Tenet uscirà nelle sale americane e prevedibilmente anche internazionali il 17 luglio 2020.

Christopher Nolan ha ricevuto ben cinque candidature all’Oscar: due come produttore (Inception, Dunkirk), due come sceneggiatore (Memento, Inception) e sorprendentemente soltanto una come regista (Dunkirk). Non ha mai vinto la statuetta, il che risulta a nostro avviso ancor più difficile da credere. Arriverà dunque Tenet a metter fine alla manchevole astinenza di riconoscimenti?