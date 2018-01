Il nuovo Cloverfield posticipato (ancora) dalla Paramount

Continuano le vicissitudini distributive del terzo episodio della saga di Cloverfield, che al momento potrebbe essere intitolato God Particle, anche se non è stato ufficializzato. La Paramount ha infatti deciso di posticipare l'uscita del film dal dal precedente 2 febbraio al 20 aprile 2018, scelta che lo poterà in diretta concorrenza con Rampage, altro film di fantascienza con Dwayne Johnson e Naomie Harris che uscirà nella stessa data.

Non è la prima volta che questo progetto subisce uno spostamento. In precedenza la sua data d'uscita era stata fissata altre due volte, precisamente nel febbraio e poi nell'ottobre del 2017. Perché la Paramount non riesce a decidersi su come posizionare il prodotto? Ricordiamo che i precedenti Cloverfield e 10 Cloverfield Lane hanno ottenuto un più che discreto riscontro al botteghino, soprattutto in proporzione al budget ridotto con cui entrambi sono stati realizzati. In più questo nuovo capitolo, diretto da Julius Onah, può vantare un cast di attori di tutto rispetto composto da David Oyelowo (Selma, Interstellar), John Ortiz (Fast & Furious, Kong: Skull Island), Elizabeth Debicki (The Night Manager, The Man From U.N.C.L.E.), Gugu Mbatha-Raw (Concussion, Beyond the Lights), Chris O’Dowd (The IT Crowd, Moone Boy, Thor: The Dark World), Ziyi Zhang (Crouching Tiger, Hidden Dragon) e Daniel Bruhl (Captain America: Civil War, Rush).

Scritto originariamente da Oren Uziel. il film è stato poi risceneggiato da Doug Jung. Per vederlo in sala dovremo dunque aspettare ancora qualche mese. Salvo altri spostamenti...