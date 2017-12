Il nuovo Cleopatra sarà un thriller politico "sporco"

Qualche tempo fa era circolata la voce che la Sony intendesse affidare a Denis Villeneuve una nuova versione di Cleopatra. Il nuovo aggiornamento riguarda la sceneggiatura, che è stata scritta dai due premi Oscar Eric Roth (Forrest Fump) e Brian Helgeland (L.A. Confidential) insieme a David Scarpa, autore dello script dell'imminente Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott. Proprio quest'ultimo ha parlato di come sarà impostato il progetto.

"Come in Tutti i soldi del mondo ho fatto un sacco di ricerche - ha dichiarato Scarpa - la questione fondamentale era come tirarne fuori qualcosa di nuovo. Con il film sui Getty abbiamo mescolato due generi che conosciamo bene, il film con rapimenti e il biopic su grandi uomini alla maniera di Quarto potere, e li abbiamo mescolati per ottenere qualcosa di fresco. Con Cleopatra invece di farne un film prestigioso, raffinato, con un sacco di comparse e roba del genere, lo abbiamo trattato come un thriller politico. Ci sarà un film "sporco", pieno di sangue, un sacco di linguaggio forte e sesso, tutte quelle componenti che rendono oggi affascinante il thriller politico. Andremo nella direzione opposta rispetto a quello che tutti si aspettano."

Ricordiamo che il film è basato sulla nuova biografia di Cleopatra scritta da Stacy Schiff, la quale ha puntato soprattutto sull'abilità della donna a livello strategico, sulla sua capacità di negoziazione. Sposata due volte, entrambe con un fratello, ne avvelenò uno e scatenò una guerra civile contro l'altro. Ebbe figli da Giulio Cesare e Marco Antonio, e con quest'ultimo tentò di costruire un impero destinato a dominare il mondo allora conosciuto.

Ricordiamo che il classico Cleopatra del 1963, con Elizabeth Taylor e Richard Burton si rivelò un enorme insuccesso economico, uno dei più eclatanti della storia del cinema.