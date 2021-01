News Cinema

Il nostro ultimo saluto a Marina Caprioli

La redazione di Comingsoon.it di 28 gennaio 2021

Con emozione e sincero dispiacere, ci stringiamo intorno ai suoi familiari e ai suoi colleghi della Universal.

Se n'è andata troppo presto Marina Caprioli, senior publicist della Universal Pictures Italia, una persona con la quale abbiamo avuto la fortuna di collaborare a livello professionale nel corso del tempo.

La vogliamo ricordare per la gentilezza che ha sempre avuto nei nostri confronti e il modo amichevole con cui sapeva gestire gli impegni comuni delle lunghe giornate di attività stampa, una qualità umana non così scontata e diffusa in ambienti di lavoro dal ritmo sostenuto.

La redazione, il personale tecnico e la dirigenza di Coming Soon.