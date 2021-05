Il nostro tributo a Ettore Scola con cinque dei suoi capolavori in streaming

News Cinema

L'autore di C'eravamo tanto amati e Una giornata particolare nasceva il 10 maggio 1931. Ecco i suoi migliori film in streaming.

Il 10 maggio 1931 nasceva a Trevico (campania) Ettore Scola, uno dei più importanti cineasti della storia italiana. Quando si parla dei maestri del nostro cinema i nomi che vengono citati più spesso sono quelli di Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, Pier Paolo Pasolini, Luchino Visconti o Bernardo Bertolucci. E a ragion veduta, ci mancherebbe. A nostro avviso però Scola merita assolutamente si essere messo allo stesso livello dei grandi autori appena citati. Il suo cinema può forse essere definito maggiormente “popolare” ma non per questo meno importante o capace di raccontare l’Italia e la sua condizione. Tutt’altro. Attraverso i cinque film in streaming selezionati per rendere omaggio a Scola troverete infatti spaccati storici di rilevanza fondamentale, spesso realizzati grazie a un’idea di cinema molto precisa e personale: ovvero quella di un autore a tutto tondo, non soltanto un narratore appassionato e disposto a indagare le pieghe del nostro tessuto sociale. Ultima precisazione: non è disponibile in streaming Brutti, sporchi e cattivi (1976) che gli regalò il premio per la regia a Cannes, altrimenti sarebbe entrato in questa lista. Buona lettura.

Cinque capolavori in streaming diretti da Ettore Scola

C’eravamo tanto amati

Una giornata particolare

La terrazza

Ballando Ballando

La famiglia

C’eravamo tanto amati (1974)

Ritenuto da molti il capolavoro di Scola, C’eravamo tanto amati rappresenta al meglio il suo cinema che vuole indagare gli animi e le psicologie umane all'interno di un contesto storico e sociale ampio, stratificato e spesso contraddittorio. Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Stefania Sandrelli e Stefano Satta Flores sono i protagonisti di un dramma toccante quanto cinico, intimo quanto arioso. Un film intramontabile e un capitolo imprescindibile della cinematografia italiana degli anni ‘70. Ancora oggi inarrivato. Disponibile su NOW.

Una giornata particolare (1977)

Il più grande duetto attoriale della cinematografia italiana di sempre. Nell’affresco della grande Storia, la vicenda personale drammatica di una casalinga frustrata e di un professore costretto a nascondersi dal regime fascista. Marcello Mastroianni e Sophia Loren al loro meglio per una vicenda tanto piccola quanto universale e struggente. Due anime lasciate indietro che si trovano, anche se soltanto per poche ore. Una giornata particolare regala al protagonista la sua seconda nomination all’Oscar. Film perfetto nella narrazione e nei ritratti umani. Disponibile su CHILI, NOW.

La terrazza (1980)

La confessione della sconfitta di una classe sociale e della sua ideologia raccontata attraverso l’unità di luogo dove si radunano i migliori attori del cinema italiano e non solo: Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Stefania Sandrelli, Marcello mastroianni, Jean Louis Trintignant e molti altri per un affresco cinico e smitizzante della nostra Italia, quella immersa nel boom economico ma anche nel momento di caduta degli ideali. La terrazza racconta di un Ettore Scola più arrabbiato e disilluso del solito, in uno dei suoi film maggiormente pessimisti. E per questo da amare incondizionatamente. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Ballando Ballando (1983)

Trasferta francese per Scola - un Paese che forse lo ha amato e apprezzato più del proprio… - per un affresco d’epoca che rinchiude nel microcosmo decadente di un’antica sala da ballo le speranze e i timori di cinquant’anni di storia, a partire dal 1936. Un melodramma colare ed elegante che arriva a sfiorare l’Oscar per il miglior film straniero. Ballando ballando è una delle opere esteticamente più preziose del cineasta, un omaggio sentito ed emozionante all’arte intesa come possibilità di evasione dal reale. Film di rara intensità. Disponibile su RaiPlay.

La famiglia (1986)

Il film da camera che mi ha fatto innamorare di Ettore Scola, un dramma interamente ambientato dentro una casa in cui una un nucleo familiare naviga i decenni tra amarezze, incomprensioni e tradimenti. La famiglia rappresenta lo spirito migliore di Scola, quello che sa raccontare la finitezza dell’animo umano e comunque amarlo fino in fondo. Ancora Vittorio Gassman con una magnifica Fanny Ardant comandano un cast come sempre perfetto. Altra candidatura all’Oscar come miglior film straniero. Strameritava di vincere. Capolavoro degli anni ‘80. Disponibile su CHILI.