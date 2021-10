Il no a Matrix di Madonna è il suo unico rimpianto: "Volevo uccidermi"

News Cinema

Parlando con Jimmy Fallon, Madonna ha confessato di aver rifiutato di recitare in Matrix e di aver declinato altri importanti ruoli della storia del cinema.

Indovinate un po’ chi avrebbe potuto figurare nel cast di Matrix e relativi sequel e invece ha rifiutato l'offerta di Lana e Lily Wachowski? La popstar più celebre del globo terracqueo: Madonna. E’ stata lei stessa a toccare l’argomento nel corso di una puntata di The Tonight Show di Jimmy Fallon. Ecco le parole esatte di Louise Veronica Ciccone:

Ho detto no a un ruolo in Matrix, riuscite a crederci? Volevo uccidermi perché si tratta di uno dei film migliori mai fatti. Una piccolissima parte di me rimpiange soltanto quel momento della mia vita.

Madonna, in effetti, non ha avuto una brillante idea a rinunciare a Matrix. C'è da chiedersi perché abbia detto no. In fondo ha lavorato spesso per il cinema, recitando ad esempio in Cercasi Susan disperatamente, Dick Tracy ed Evita, ed è diventata anche regista, dirigendo nel 2008 Sacro e profano e nel 2011 W.E. - Edward e Wallis. Ma non finisce qui. Sempre a Jimmy Fallon la cantante ha raccontato di aver detto no ad altre due parti interessanti: Catwoman in Batman - Il ritorno e la protagonista di Showgirls. Come sappiamo, nel primo caso il ruolo è andato a Michelle Pfeiffer e nel secondo a Elizabeth Berkley.

Infine Madonna ha accennato al suo prossimo film da regista, che sarà un'autobiografia e di cui vi abbiamo più volte parlato. La popstar ha detto che l’'dea era già venuta ad altri ma di non aver approvato le sceneggiature, che restituivano una sua immagine non vera. Poi ha aggiunto:

Non c'è nessuno sul pianeta migliore di me capace di scrivere o dirigere o fare un film su di me. E’ la verità.

Tornando alla saga di Matrix, Matrix: Resurections (o Matrix 4) arriverà nelle nostre sale il 9 gennaio del 2022, diretto da Lana Wachowski e interpretato da Keanu Reeves, Carrie-Ann Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Lambert Wilson, Jada Pinkett Smith e Daniel Barnhardt.