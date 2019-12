Il New York Film Critics Circle sceglie The Irishman come miglior film del 2019

News Cinema

Joe Pesci, Laura Dern, Lupita Nyong'o e Antonio Banderas premiati tra gli attori. Parasite miglior film in lingua straniera.

I critici newyorkesi, uniti nell'associazione New York Film Critics Circle, fondata nel 1935, hanno scelto The Irishman di Martin Scorsese come miglior film del 2019, e a Joe Pesci per la sua interpretazione è andato il riconoscimento come miglior attore non protagonista. L'85esima cerimonia di premiazione si svolgerà il 7 gennaio durante il Gala annuale dell'assiciazione.

Questi i riconoscimenti:

Miglior film: The Irishman

Miglior regista: Benny e Josh Safdie per Uncut Gems

Miglior opera prima: Atlantique di Mati Diop

Miglior attore: Antonio Banderas per Dolor y gloria

Miglior attrice: Lupita Nyong’o per Noi

Miglior attore non protagonista: Joe Pesci per The Irishman

Miglior attrice non protagonista: Laura Dern per Storia di un matrimonio e Piccole Donne

Miglior film non di fiction: Honeyland

Miglior sceneggiatura: C'era una volta... a Hollywood di Quentin Tarantino

Miglior fotografia: Clare Mathon per Ritratto della giovane in fiamme

Miglior film di lingua straniera: Parasite

Miglior film d'animazione: I Lost My Body

Premio speciale: Randy Newman