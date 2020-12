Il Natale animato in streaming su Prime Video: cinque film da vedere in famiglia

News Cinema

Prime Video propone cinque film di animazione in streaming che possono allietare le feste del 2020.

Le feste del 2020 richiedono più che mai la visione in famiglia di film di animazione natalizi all'altezza della situazione: Prime Video propone in streaming cinque film animati differenti, che rispondono a gusti trasversali, adatti ai più piccoli ma anche godibili dai loro genitori. Guardiamo di cosa si tratta.

Il figlio di Babbo Natale della Aardman Animations

Il figlio di Babbo Natale (2011) di Sarah Smith e Barry Cook è un'opera divertente e persino sorprendente, considerando che arriva dalla Aardman Animations, normalmente attiva sull'animazione in stop-motion. In questo caso il film è invece in CGI, una commedia sofisticata in cui un errore nella centrale operativa di Babbo Natale potrebbe costare il regalo per una ragazzina. Non è però Babbo a risolvere la situazione, ormai impigrito dall'automazione voluta da suo figlio Steve, bensì uno dei suoi figli più imbranati e che sembra il meno adatto a ereditare l'azienda di amiglia: Arthur, che con l'aiuto di Nonno Natale partirà per risolvere la cosa, in meno di due ore! Uno sguardo satirico su un modo consumistico e frenetico di vivere le Festività, quasi profetico, considerando che negli anni, con i siti di e-commerce istantanei, la frenesia se possibile è aumentata! Guarda Il figlio di Babbo Natale su Prime Video Il figlio di Babbo Natale: Il trailer italiano del film

Un giorno di neve, un mediometraggio dal libro Peter nella neve

Non è un film lungo, ma uno special natalizio animato di nemmeno 40 minuti Un giorno di neve: si tratta dell'adattamento del libro per bambini illustrato "Peter nella neve" di Ezra Jack Keats. È una fiaba delicata nei contenuti e nel tratto, dove immagini quasi a pastello prendono vita morbidamente. Il piccolo Peter è incaricato di raggiungere la casa della nonna per prendere il cibo che si mangerà durante la Vigilia: una passeggiata sotto la neve, piena di incontri e sorrisi. Guarda Un giorno di neve su Prime Video

Il Grinch, il classico del dr. Seuss in versione animata

Il Grinch dell'Illumination Entertainment è in ordine di tempo l'ultimo adattamenteo del celeberrimo racconto illustrato del dr. Seuss, famoso anche per una trasposizione di vent'anni fa con Jim Carrey. In questo caso invece il film di Yarrow Cheney e Scott Mosier riprende la grafica del personaggio e del suo mondo impostata dallo stesso compianto autore, anche se allunga un po' la vicenda dickensiana per raggiungere la durata di un'ora e mezza. La storia ha bisogno di poche presentazioni: l'incattivito eremitico Grinch, un essere verde e aspro, decide di sabotare il Natale del Mondo dei Chi. Porterà a termine il suo proposito? Da vedere anche in originale, per apprezzare la mefistofelica voce di Benedict Cumberbatch nel ruolo del protagonista (ma in italiano c'è un ottimo Alessandro Gassmann). Guarda Il Grinch su Prime Video Il Grinch: Il Terzo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

La freccia azzurra, guardando all'Epifania e alla Befana

Nel lontano 1996 l'animazione italiana battè un colpo, quando Enzo d'Alò portò sullo schermo, con lo studio Lanterna Magica, il romanzo di Gianni Rodari "La freccia azzurra", forte della preziosa collaborazione di Lella Costa e Dario Fo, rispettivamente voci della Befana e del suo infido aiutante Scarafoni. Quest'ultimo, a insaputa della vecchina, decide che coi regali da distribuire bisogna far soldi, quindi ha in mente di venderli al miglior offerente. Quando i giocattoli realizzano la macchinazione, decidono di ribellarsi in prima persona a un destino sbagliato. Guarda La freccia azzurra su Prime Video

L'apprendista Babbo Natale: la pensione arriva per tutti?

Immaginate Babbo Natale che va in pensione. Succede nel film animato L'apprendista Babbo Natale - Il natale di Nicholas (2010) di Luc Vinciguerra e Paulette Victor-Lifton, dove il sorridente magico omone deve trovare un suo successore, rispettando alcune regole: dev'essere un orfano, dev'essere un bambino e deve avere il cuore puro. Per dimostrarsi degno della scelta, il timidissimo Nicholas dovrà superare la sua paura delle altezze (inevitabili quando si guidano delle renne volanti!). Il lungometraggio è una coproduzione tra Francia, Irlanda e Australia. Guarda L'apprendista Babbo Natale su Prime Video