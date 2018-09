Il musical di Wes Anderson avrà canzoni originali di Mark Mothersbaugh

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato del musical di Wes Anderson ambientato negli anni Cinquanta in Francia, un nuovo progetto che ha immediatamente attirato l'attenzione dei fan dell'ironico regista dal tocco molto personale. In attesa di capire chi interpreti i protagonisti, sapendo solo che si tratta di freschi vincitori di premio Oscar, sappiamo che a occuparsi delle canzoni originali sarà Mark Mothersbaugh. Con trent'anni di carriera cinematografica alle spalle, Mark ha composto musiche per Anderson a partire dal suo esordio con Un colpo da dilettanti, proseguendo con Rushmore, I Tenenbaum e Le avventure acquatiche di Steve Zissou.

Anderson ha poi successivamente incontrato sulla sua strada Alexandre Desplat, che gli ha tenuto compagnia nei due exploit animati di Fantastic Mr. Fox e L'isola dei cani (in quest'ultimo Desplat è stato davvero virtuosistico), Moonrise Kingdom e Grand Budapest Hotel. Non solo: grazie ad Anderson, Desplat ha stretto in mano un Oscar per le migliori musiche proprio di quest'ultimo film.

I fan a questo punto si domandano se Mothersbaugh coprirà solo le canzoni e Anderson lasci spazio a Desplat nella parte puramente strumentale, oppure se Mark coprirà ogni cosa. Autore coi Devo della celebre Whip It (giusto per citarne una sola), Mothersbaugh è perfettamente in grado di lasciare il segno solo con le canzoni, quindi una collaborazione tra i due celebri giganti musicali in nome della visionarietà di Wes intrigherebbe chiunque.