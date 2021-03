Il mostro della laguna nera torna al cinema? E cosa c’entrano Robert Rodriguez e Greg Nicotero?

News Cinema

Anche se ha influenzato La forma dell'acqua di Guillermo del Toro, il mostro della laguna nera non ha ancora avuto un vero e proprio rifacimento. Oggi se ne parla e in ballo ci sono Robert Rodriguez e Greg Nicotero.

Un altro leggendario mostro della Universal potrebbe tornare a imperversare sul grande schermo, togliendoci il sonno e facendoci assaporare la paura con la "p" maiuscola. Parliamo de Il mostro della laguna nera, una creatura metà pesce e metà uomo che è stato protagonista dell'horror fantascientifico del 1954 Il mostro della laguna nera, diretto da Jack Arnold, girato in bianco e nero e fonte di ispirazione de La forma dell'acqua di Guillermo del Toro.

Al momento non c'è nulla di concreto, ma Greg Nicotero, regista e produttore esecutivo di The Walking Dead nonché showrunner di Creepshow, sogna di poterci lavorare insieme all’amico Robert Rodriguez.

Al un giornalista di ComicBook Nicotero ha detto: "Il mostro della laguna nera è la quintessenza del monster movie. Robert Rodriguez ed io ci siamo sempre detti: forse dovremmo dirigere insieme un film sul mostro della laguna nera perché abbiamo gusti identici. Adoriamo Lo squalo, adoriamo La cosa, adoriamo Fuga da New York e Blade Runner. Ci capita spesso di dire per gioco: non sarebbe fantastico se facessimo il remake de Il mostro della laguna nera? So che è da una vita che cercano di realizzarlo, ma per me è la quintessenza del monster movie".

Nicotero ci ha tenuto a prendere le distanze da tutti quei remake cinematografici di cui oggi non sentiamo affatto la necessità dichiarando che, quando ci si avvicina a un classico, bisogna innanzitutto rispettarlo senza montarsi la testa e soprattutto senza la pretesa di fare qualcosa che superi l'originale.

Leggi anche Dracula: nel film di Karyn Kusama il conte vampiro sarà classico ma non un eroe romantico

In effetti sarebbe bello se Nicotero e Rodriguez ci regalassero un rifacimento de Il mostro della laguna nera, magari dal sapore indipendente. A proposito di mostri della Universal che tornano al cinema, siamo proprio curiosi di vedere Wolfman di Leigh Whannell con Ryan Gosling e il Dracula di Karyn Kusama.

L'ultimo film di Robert Rodriguez che abbiamo visto è stato We can be heroes. Al momento il nome del regista è legato a Machete Kills in Space e alla serie tv Zorro, in cui il giustiziere mascherato sarà una donna.