Il mostro della cripta: ripartono le riprese della commedia horror prodotta dai Manetti Bros.

Alla regia di Il mostro della cripta c'è Daniele Misischia, il regista romano che ha firmato lo zombie movie con Alessandro Roia The End? L’inferno fuori.

Sono riprese lunedì 13 luglio, dopo l’interruzione a causa dell’emergenza sanitaria, le riprese di Il mostro della cripta, una commedia horror prodotta dai Manetti bros. con Carlo Macchitella e affidatata alla regia di Daniele Misischia, il giovane cineasta romano che aveva diretto lo zombie movie The End? L’inferno fuori, di cui era protagonista Alessandro Roia.

Il mostro della cripta, che gli stessi Manetti hanno sceneggiato con Paolo Logli e Alessandro Pondi, racconta una storia ambientata nel 1988 di cui protagonista il giovane Giò (Tobia De Angelis), un nerd poco più che adolescente che, sfogliando l’ultimo numero del suo fumetto preferito, “Squadra 666 – Il Mostro Della Cripta”, scritto e disegnato da uno dei suoi idoli, Diego Busirivici (Lillo), si accorge di alcune analogie tra la storia raccontata in quelle pagine e gli atroci avvenimenti che stanno seminando morte e terrore nel paesino in cui vive. Un inquietante mistero condurrà Giò e il suo strampalato gruppo di amici in un’avventura fuori dal comune.

Il film verrà girato tra Bologna e Bobbio, e le riprese dureranno complessivamente sei settimane. Una produzione Mompracem e Vision Distribution, in collaborazione con Sky e Timvision con il contributo dell’Emilia-Romagna Film Commission, Il mostro della cripta uscirà nelle sale distribuito da Vision Distribution.