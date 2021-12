Il Monello di Charlie Chaplin: il 10 e 11 dicembre al Teatro Parioli di Roma l'edizione integrale per il centenario del film

News Cinema

Tre proiezioni speciali al teatro Parioli di Roma festeggiano il centenario de Il Monello di Charlie Chaplin con l'accompagnamento dal vivo della pianista Maud Nelissen. Con un ingresso, uno è omaggio.

Ci sono film e ci sono capolavori indiscussi e indiscutibili. Uno di questi è sicuramente Il Monello di Charlie Chaplin, il primo lungometraggio del regista e attore nel ruolo del celebre vagabondo, uscito al cinema esattamente 100 anni fa. Chi vive a Roma o si trova in visita nella città ha un'occasione unica per rivederlo, venerdì 10 e sabato 11 al Teatro Parioli, dove sarà proiettato in versione restaurata integrale e accompagnato dal vivo dalla pianista olandese Maud Nelissen che eseguirà le musiche originali di Charlie Chaplin per il film.

La trama de Il Monello di Charlie Chaplin

Una ragazza madre abbandona il figlio neonato sul sedile di una macchina, mettendogli un biglietto tra le fasce, che chiede a chi lo trovasse di accudirlo. Un vagabondo si imbatte nel bimbo e cerca la madre, ma invano. Trova però il biglietto: decide di prenderi cura del piccolo e fargli da padre. Cinque anni più tardi un medico scopre per caso che il bimbo è un trovatello e si rivolge ad un orfanotrofio perché se ne occupi. Il vagabondo e il monello fuggono per non essere separati, ma torna in scena la madre che, diventata ricca e famosa, è preda di un rimorso che non l'ha mai lasciata...

Divertente e straziante insieme, Il Monello è interpretato da Edna Purviance, allora compagna di Chaplin, nel ruolo della madre, e dal piccolo e adorabile Jackie Coogan in quello del monello. L'attore avrebbe poi avuto un altro ruolo iconico, di tutt'altro genere, molti anni dopo, come zio Fester nella Famiglia Addams televisiva.

Le modalità di prenotazione per il Teatro Parioli

Non solo avete la possibilità di rivedere questo grande film come veniva presentato all'epoca, ma potrete farlo al costo di un solo biglietto per due persone, se prenotate entro il 9 dicembre alle 21 all'indirizzo boxoffi[email protected] Gli spettacoli si svolgeranno venerdì 10 dicembre alle 21 e sabato 11 dicembre alle 16 e alle 21, il prezzo è di 25 euro e di 20 euro per la pomeridiana di sabato.