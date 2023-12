Il mondo dietro di te, come Barack Obama ha influenzato la realizzazione del film

News Cinema

Barack Obama è attivamente coinvolto ne Il mondo dietro di te, thriller psicologico disponibile su Netflix nel catalogo originale, ma in che modo l'ex presidente degli Stati Uniti ha influenzato la storia?

Su Netflix è disponibile un nuovo film ambientato in una realtà non troppo lontana dalla nostra in cui il mondo è caduto preda di un incubo. Ne Il mondo dietro di te un attacco informatico e conseguente black out ha costretto due famiglie ad unirsi in un momento di estrema difficoltà. Il cast pullula di nomi di spicco come Julia Roberts e Ethan Hawke, ma anche dietro le quinte ha ottenuto una forte spinta dall’ex presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama. In che modo ha influenzato il film?

Il mondo dietro di te: in che modo Barack Obama ha supportato la realizzazione del film

Definito un thriller psicologico, Il mondo dietro di te ha raggiunto la piattaforma streaming di Netlflix catturando immediatamente l’attenzione del pubblico. Tratto dall’omonimo romanzo di Rumaan Alam pubblicato nel 2020, racconta la storia di una famiglia che si concede un weekend a Long Island, ma dovrà rivalutare le priorità quando un misterioso duo bussa alla loro porta: un uomo sostiene di essere il proprietario della casa e di avere bisogno di trascorrere lì la notte con sua figlia perché il mondo è in preda ad una crisi. Costretti ad affrontare le conseguenze di un attacco informatico ed un misterioso black out, le due famiglie dovranno fare a meno della tecnologia e capire come sopravvivere. Dalle forti connotazioni apocalittiche, il film coinvolge anche i coniugi Obama in veste di produttori attraverso la casa di produzione Higher Ground.

Come riportato da The Hollywood Reporter, Barack Obama ha partecipato attivamente alla realizzazione del film, suggerendo anche alcune modifiche e note alla sceneggiatura. A confermarlo è stato il regista Sam Esmail, il quale ha ammesso di essere stato il primo a chiedere consulto all’ex presidente degli Stati Uniti. Pur trattandosi di un’opera di finzione, per il regista era importante rendere la storia il più realistica possibile e per questo ha chiesto supporto a Barack Obama. Come riporta USA Today, pare che l’ex presidente abbia influenzato soprattutto l’aspetto del disastro tecnologico traendo spunto dall’esperienza alla Casa Bianca. Ad esempio ha aiutato il regista e sceneggiatore ad essere più realistico in merito a quello che potrebbe realmente accadere se ci fosse un disastro tecnologico di quella portata.