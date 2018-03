Il Mistero di Donald C.: un nuovo trailer italiano in anteprima del film con Colin Firth

"Ho deciso di andare perché se fossi rimasto, non avrei più avuto pace." - Donald Crowhurst."



Donald Crowhurst, velista dilettante, decise nel 1968 di partecipare alla Golden Globe Race del Sunday Times, con la speranza di diventare il velista più veloce a circumnavigare il globo in solitaria senza soste.

La storia della pericolosa navigazione solitaria di Crowhurst e delle difficoltà da lui affrontate nel viaggio mentre la sua famiglia attendeva il suo ritorno, rimane uno dei misteri più duraturi della storia recente.

A portare sul grande schermo questa incredibile storia vera è il regista Premio Oscar James Marsh con il film Il Mistero di Donald C., che vede Colin Firth nei panni di Crowhurst e Rachel Weisz in quelli di sua moglie Clare.