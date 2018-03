Il Mistero di Donald C: Colin Firth e Rachel Weisz nel poster italiano del film

Dopo aver raccontato la straordinaria storia del celebre astrofisico Stephen Hawking in La Teoria del tutto, il regista Premio Oscar James Marsh torna sui nostri schermi dal 5 aprile prossimo, dirigendo altri due Premi Oscar, Colin Firth e Rachel Weisz, in Il Mistero di Donald C.

Il film, che vede tra i suoi altri interpreti David Thewlis e Ken Stott, racconta l'incredibile storia vera di Donald Crowhurst, velista amatoriale che partecipò alla Golden Globe Race del Sunday Times nel 1968, con la speranza di diventare la prima persona nella storia a circumnavigare il globo in solitaria senza soste. Con una barca non completamente pronta e la propria casa e il lavoro a rischio, Donald lascia la moglie Clare e i loro figli, imbarcandosi, non senza esitazioni, nell'avventura a bordo del trimarano Teignmouth Electron.



Vi mostriamo in anteprima esclusiva il poster italiano del film: