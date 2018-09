Il Mistero della Casa del Tempo: in anteprima esclusiva il poster italiano del film con Jack Black e Cate Blanchett

Abituati a vederlo cimentarsi, quasi sempre con successo, in film horror o comunque ad alto tasso di emoglobina, siamo molto curiosi di vedere cosa ci riserverà Eli Roth con il suo primo film dedicato a tutta la famiglia.

Il Mistero della Casa del Tempo, il family fantasy con protagonisti Jack Black, Cate Blanchett, Kyle MacLachlan e il giovanissimo Owen Vaccaro, è tratto dall'omonimo romanzo gotico-fantastico per ragazzi scritto da John Bellairs nel 1973, e arriverà sui nostri schermi il 31 ottobre prossimo in tempo per la sera di Halloween.

Qui sotto, vi mostriamo in anteprima esclusiva il poster italiano ufficiale:





Questa è la trama ufficiale del film:

Il film racconta l'avventura magica e misteriosa di un ragazzino di 10 anni, Lewis Barnavelt, che si trasferisce a vivere nella casa vecchia e scricchiolante dell'eccentrico zio Jonathan.

In questa strana dimora si nasconde un mondo segreto ricco di magie, misteri, streghe e stregoni che si rivelerà quando Lewis scoprirà che suo zio e la sua migliore amica Mrs Zimmerman sono due potenti maghi che lo coinvolgeranno in una missione segreta: scoprire l'origine e il significato del ticchettio di un orologio nascosto da qualche parte nei muri di casa...