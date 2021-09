Il mistero del falco compie 80 anni: il trailer della versione restaurata di questo capolavoro del noir

News Cinema

Nell'ottobre del 1941 debuttava a New York uno dei massimi esempi del cinema noir. Adattamento di "Il falcone maltese" di Dashiell Hammett, diretto da John Huston, vedeva protagonista Humphrey Bogart in una delle sue interpretazioni più iconiche e amate.

Il 3 ottobre del 1941 debuttava in prima mondiale a New York un film destinato a diventare uno dei migliori film noir di tutti i tempi: Il mistero del falco, che in originale si intitola The Maltese Falcon, in omaggio al romanzo di Dashiell Hammett da cui è stato tratto: "Il falcone maltese", appunto.

Alla regia John Huston, al suo esordio dietro la macchina da presa. Protagonista, nei panni di Sam Spade, un Humphrey Bogart in uno dei suoi ruoli più iconici e amati. Con lui, Mary Astor nei panni dell'immancabile femme fatale, Gladys George, Peter Lorre.

Il film fu un grande successo, ottenne tre nomination all'Oscar e, oggi, appare nelle primissime posizioni di praticamente ogni elenco dei migliori noir della storia del cinema, ed è nella lista dei 100 migliori film statunitensi stilata da dall'American Film Institute.

Per celebrare l'ottantesimo anniversario di questo straordinatio pezzo di cinema, il British Film Institute ne ha curato un restauro che ha debuttatto nelle sale del Regno Unito il 17 settembre scorso, e che è accompagnato da un bellissimo trailer.

Questo è il trailer della versione restaurata di Il mistero del falco:







Questo è il commento del BFI che accompagna il trailer:

A partire dal romanzo di Dashiell Hammett che racconta delle indagini di un detective di San Francisco sull'omicidio del suo socio in affari, la sceneggiatura dai dialoghi scoppiettanti di Huston restituisce la complessità labirintica della trama mentre si diletta in attente caratterizzazioni dei cattivi che Sam Spade incontra durante la sua ricerca. Il casting ispirato include Peter Lorre nei panni dell'instabile Joel Cairo, Sydney Greenstreet nei panni minacciosamente amabili di Kasper Gutman e Elisha Cook Jr. nei panni del suo sicario. Ma è la relazione tesa e febbrile tra la Spade di Bogart e la femme fatale di Mary Astor - che ha convinto il suo socio ad affrontare il suo caso - che modella il nucleo profondo e oscuro di desiderio, dubbio e doppiezza che pervade il film dall'inizio al suo memorabile finale.