Il Mistero dei templari 3: il film si farà e Nicolas Cage sarà il protagonista, parola di Jerry Bruckheimer

Jerry Bruckheimer ha annunciato che la saga del Mistero dei templari proseguirà con un terzo film e non esclude affatto la presenza di Nicolas Cage.

Il buon Jerry Bruckheimer, che è uno dei produttori più rinomati e potenti di Hollywood, e che in questi giorni è particolarmente contento per via degli ottimi risultati di Top Gun: Maverick, ha annunciato che la saga de Il mistero dei templari potrebbe arricchirsi di un terzo film, che farebbe da sequel a Il mistero delle pagine perdute - National Treasure. Ma non finisce qui, perché il protagonista della nuova avventura dovrebbe restare Nicolas Cage.

Questa non è la prima volta in cui Jerry Bruckheimer parla di National Treasure 3 (il titolo originale del primo film era National Treasure). Nel 2020 il nuovo progetto era diventato "ufficioso" quando si era deciso che a scrivere il copione del film ci avrebbe pensato il co-sceneggiatore di Bad Boys for Life Chris Bremner. Quanto a Cage, sappiamo bene che grazie a Pig e a The Unbearable Weight of Massive Talent è tornato sulla cresta dell’onda, il che significa che non sarebbe un investimento a fondo perduto. Eppure, nel marzo di quest'anno, proprio l’attore ha detto che il film non si sarebbe fatto. Cosa è cambiato allora negli ultimi due mesi? Francamente non lo sappiamo, ma è difficile che uno come Bruckheimer si lasci andare a dichiarazioni infondate.

Il mistero dei templari: la saga e la serie

Uscito nel 2004 e diretto da Jon Turteltaub, Il mistero dei templari era interpretato da Nicolas Cage, Diane Kruger, Justin Bartha, John Voight e Sean Bean. Il film ha incassato in tutto il mondo quasi 350 milioni di dollari.

Diverso il destino del sequel Il mistero delle pagine perdute - National Treasure, arrivato in sala nel 2007. Sempre con Turteltaub alla guida, e con un cast arricchito da Ed Harris ed Helen Mirren, ha guadagnato globalmente 457 milioni ma è stato candidato a due Razzie Awards

Ricordiamo che Il Mistero dei templari ha dato origine a una serie tv incentrata su una generazione più giovane di cacciatori di tesori. Sarà disponibile su Disney Plus e avrà per protagonista Lisette Alexis, affiancata da celebrità come Catherine Zeta-Jones, Zuri Reed, Jordan Rodrigues, Antonio Cipriano, Austin Walker e Lyndon Smith, e con Justin Bartha che riprenderà il ruolo che aveva nei film.