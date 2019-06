Il misterioso tweet della Marvel non è Spider-Man 4 a fumetti

Forse ricorderete che dopo Spider-Man 3 del 2007, Sam Raimi e Tobey Maguire erano tornati al tavolo con gli executive della Sony per capire come proseguire la storia del supereroe nel quarto film. Raimi voleva rallentare i tempi ed evitare le pressioni dei produttori subite per il terzo film (lui non avrebbe messo Venom nella storia se non glielo avessero imposto), Maguire era al suo fianco e c'era un canovaccio che iniziava a delinerare i punti salienti della storia. L'Avvoltoio sarebbe stato il nemico e l'attore individuato per interpretarlo era John Malkovich. Tutto questo non accadde, perché la Sony non era d'accordo sulle scelte di Raimi e Maguire e preferì scaricarli per fare il reboot della saga con un nuovo regista e un nuovo attore in The Amazing Spider-Man. MA ATTENZIONE...

Su twitter la Marvel ha postato un'immagine intrigante, un 4 formato da ragnatele con l'hashtag Marvel Comics. C. B. Cebulski, che è il capo redattore della divisione fumetti della società, ha ritwittato il post scrivendo "nessuno può capire cosa stia arrivando". Nella pioggia di commenti da parte dei fan, si è fatta concreta l'ipotesi che la storyline dello Spider-Man 4 di Sam Raimi mai realizzata potesse essere stata recuperata per un adattamento in versione fumetto. Per un giorno è sembrato fosse così, ma un altro tweet della Marvel ha aperto diversi scenari. La nuova immagine è un 3 formato da ragnatele. Cosa significa? Un countdown per un annuncio? Quale annuncio? "Perché diavolo iniziate un countdown da 4 e non da 5 o da 3?", si chiedono in molti su twitter. Anche qui c'è stato il retweet di Cebulski accompagnato da queste parole: "Quindi non è un crossover tra Spidey e i Fantastici 4? Un momento, non è un adattamento di Spider-Man 4? Ve l'ho detto non avreste capito che cosa sta arrivando!". Aspettiamo dunque i tweet mancanti, mentre restiamo sempre in attesa del 10 luglio quando uscirà Spider-Man: Far From Home.

No one is going to see this one coming... #marvelcomics https://t.co/1EZnzMN8il — C.B. Cebulski (@CBCebulski) 16 giugno 2019