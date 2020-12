Il mio omaggio a Eduardo: incontro con Edoardo De Angelis, che ci racconta il suo Natale in casa Cupiello

News Cinema

Stasera su Rai1 in prima serata l'atteso Natale in casa Cupiello di Eduardo visto dal giovane regista napoletano Edoardo De Angelis, che ce ne parla in questa video intervista.

Napoli, 1950. Un momento di transizione cruciale, in cui le rovine della guerra, morali e concrete, iniziano a lasciar intravedere una nuova luce in fondo al tunnel, con i primi precursori del miracolo economico che si facevano strada. Questa è la data scelta da Edoardo De Angelis per ambientare la sua versione di Natale in casa Cupiello, il classico immortale di Eduardo De Filippo, che andrà in onda per la prima volta stasera in prima serata su Rai1. Protagonista Sergio Castellitto, e insieme a lui Marina Confalone, Adriano Pantaleo, Toni Laudadio, Pina Turco, Alessio Lapice, Antonio Milo.

Ascoltiamo dalla voce di Edoardo De Angelis, in questa video intervista, del suo lavoro di adattamento di Natale in casa Cupiello, particolarmente appassionato.