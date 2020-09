Il mio nome è Nessuno: il film da vedere e commentare insieme sabato 19 settembre con SimulWatch

News Cinema

È tempo di rispolverare Il mio nome è Nessuno, il western di Tonino Valerii prodotto da Sergio Leone con Terence Hill e Henry Fonda. L'appuntamento su SimulWatch è per sabato 19 settembre alle 14:30.

La visione condivisa di sabato 19 settembre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un film western di produzione italiana del 1973. Diretto da Tonino Valerii, Il mio nome è nessuno nasce da un'idea di Sergio Leone che firma il soggetto del film di cui è anche produttore esecutivo non accreditato. Il titolo riprende la celebre frase che nell'Odissea, Ulisse dice a Polifemo per ingannarlo e salvarsi. Terence Hill è il protagonista accanto a Henry Fonda, qui al suo ultimo film western. La colonna sonora è firmata da Ennio Morricone, il quale compone una sorta di versione sopra le righe delle musiche che aveva creato per la trilogia del dollaro di Leone.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Il mio nome è Nessuno e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per sabato 19 settembre alle 14:30.

La storia di Il mio nome è Nessuno si ambienta nel 1899. Il giovane e scanzonato Nessuno, più pronto alla beffa che all'uso della pistola (nella quale, tuttavia, è abilissimo) ha come suo modello il leggendario pistolero Jack Beauregard. Anziano, stanco, costui - che ha un conto da saldare con l'uomo che gli ha ucciso il fratello - s'accontenta di prendergli dell'oro, non desiderando ormai altro che lasciare il West e imbarcarsi per l'Europa. Quando Nessuno, che non ha mai cessato di tallonare l'uomo che ammira, scopre la deludente verità, decide di non lasciar partire Beauregard prima di avergli fatto compiere un'ultima impresa, che dovrà farlo 'entrare nella storia': lo sterminio del 'Mucchio selvaggio', centocinquanta fuorilegge che terrorizzano alcuni stati dell'Unione.





