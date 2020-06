Il mercenario: dopo Django, Franco Nero e Sergio Corbucci di nuovo insieme per uno spaghetti western rivoluzionario

News Cinema

Con Franco Nero, protagonisti di Il mercenario (che sarebbe più corretto definire tortilla-western) sono Tony Musante, Jack Palance e Giovanna Ralli.

La trama di Il mercenario

Nel Messico degli anni della rivoluzione, un peone di nome Paco che si è ribellato ai padroni della miniera per cui lavora assolda il mercenario Sergej Kowalski (detto "il Polacco"). I due stringono un patto: per duecento dollari al giorno il mercenario aiuterà Paco a fare la rivoluzione, e a combattere contro il killer "Ricciolo", un collaborazionista dei padroni, e contro lo spietato generale Garcia. Ai due si unisce una donna: Columba, innamorata di Paco, che tenta di mettere in guardia contro l'avidità di Kowalski. Molti guai aspettano il trio.

Il mercenario: il trailer del film

C'era prima Gillo Pontecorvo

Nato da un soggetto di Franco Solinas e Giorgio Arlorio, che in origine era stato proposto a Gillo Pontecorvo, che è rimasto legato al film per un po' valutando anche un'ambientazione contemporanea in Africa con un cast tutto diverso, e che poi ha deciso di non farlo, Il mercenario è poi diventato il film che conosciamo con una sceneggiatura scritta da Luciano Vincenzoni, Sergio Spina, Adriano Bolzoni e dello stesso regista Sergio Corbucci. Secondo Solinas e Arlorio, il copione del film, e il risultato finale del film, smorzava di molto quanto di politico e brechtiano (si erano ispirati a "L'eccezione e la regola") c'era nel loro soggetto.

Franco Nero (doppiato) da una parte all'altra

Inizialmente Franco Nero (che con Corbucci aveva girato nel 1966 il leggendario Django, e che nel 1970 sarà per il regista il protagonista di Vamos a matar compañeros, che di questo Il mercenario rappresenta un'evoluzione, quasi una sorta di remake) era stato pensato per il personaggio di Paco, con James Coburn in quelli del Polacco. L'accordo con Corbun non si trovò, e quindi Corbucci, dopo aver valutato Eli Wallach, decise di affidare a Tony Musante il ruolo del messicano. Per il killer Ricciolo (dalle tendenze omosessuali) si sceglie un volto leggendario del western come quello di Jack Palance, mentre la bella Columba è la verace Giovanna Ralli e Eduardo Fajardo interpreta il generale Garcia. Nel film Nero è doppiato dal celebre Nando Gazzolo.

Tortilla-western

Più che spaghetti-western, Il mercenario è uno di quei film che, sul finire degli anni Sessanta, in molti presero a definire "tortilla-western" (o, negli Stati Uniti, "Zapata-western") per via della loro ambientazione, quella appunto del Messico della rivoluzione, e i cui contenuti - il linea con quello che stava accadendo in Europa e degli Stati Uniti erano fortemente politici, radicali e terzomondisti. Capostipite dei tortilla-western, cui appartiene anche la trilogia di Sergio Sollima composta da La resa dei conti, Faccia a faccia e Corri uomo corri, è considerato Quien Sabe? di Damiano Damiani, del 1966.

Gli UFO, le musiche e Tarantino

Il mercenario uscì in Italia lo stesso anno di un altro western di Corbucci, Il grande silenzio (quello che è stato di grande ispirazione per The Hateful Eight di Tarantino), che pure era stato girato anni prima.

Corbucci, che girò il film interamente in Spagna, raccontò una volta in tv, al Maurizio Costanzo Show, di aver visto un UFO durante la lavorazione.

Le musiche di Ennio Morricone sono state riprese dallo stesso Tarantino per le colonne sonore di Kill Bill Vol. 2 e di Bastardi senza gloria.