Il Meglio del 2016: film, serie tv, dischi, canzoni e libri

Come ben sapete ComingSoon.it non è solo cinema, ma anche serie tv, libri e musica.

Ogni sezione del nostro sito ha pubblicato negli ultimi giorni le classifiche con il meglio del 2016.

Dai migliori film alle migliori Serie TV, dai migliori album musicali ai migliori libri: ecco tutte le nostre top ten dell'anno raccolte in questa pagina:

Migliori Film 2016: i 10 migliori film usciti nei cinema italiani dal 1 gennaio 2016 al 22 dicembre 2016, secondo i nostri redattori cinema.



Migliori Serie TV 2016: le 10, a nostro dire, migliori Serie TV dell'anno.



Migliori Canzoni del 2016 : le 50 migliori canzoni dell'anno secondo la nostra redazione musica.



Migliori Album Musicali 2016: la top ten degli album che abbiamo amato di più tra tutti quelli usciti dal 1 gennaio al 22 dicembre 2016.



Migliori Libri 2016: 12 libri, in ordine sparso, che hanno segnato l'anno, secondo nostre scelte del tutto personali.

