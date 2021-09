Il matrimonio di Rosa: il sogno della protagonista in una clip in anteprima esclusiva

News Cinema

Uscirà il 16 settembre la commedia spagnola campione di incassi Il matrimonio di Rosa, che racconta una particolarissima usanza femminile: il matrimonio "in solitaria". Del film vi mostriamo una clip in anteprima esclusiva.

Per sposarsi non si deve necessariamente essere in due. Ci si può tranquillamente unire in matrimonio con se stessi, giurandosi devozione e amore eterno in salute e malattia, in ricchezza e in povertà. Di un matrimonio in solitaria parla il film spagnolo Il matrimonio di Rosa, una commedia diretta da Icíar Bollaín che ha trionfato al box office spagnolo e ha ottenuto ben 8 nomination ai Premi Goya.

Il matrimonio di Rosa arriva nelle nostre sale il 16 settembre con Officine UBU e prende spunto da un articolo di giornale che la regista ha letto insieme alla sceneggiatrice Alicia Luna. Un giornalista inglese raccontava di un'agenzia a Tokyo dove le donne potevano sposarsi ed essere "principesse per un giorno", con tanto di abito nuziale, ricevimento e fotografie. Insomma, non avevano bisogno dello sposo. Più tardi Icíar Bollaín e Alicia Luna hanno scoperto che il "solo wedding" era una pratica diffusa anche in altri paesi del mondo e che corrispondeva al desiderio delle donne impegnarsi con se stesse, dedicarsi al proprio benessere senza dover per forza delegare la felicità ad altri.

Così è nato il personaggio di Rosa, che ha un fratello ingombrante, un padre troppo presente, una sorella piuttosto sfuggente, una figlia che ritorna a casa sola e con due bambini e un fidanzato che riesce a vedere a stento. Rosa ha 45 anni e decide di dare una svolta alla propria vita celebrando un matrimonio con se stessa, così convoca i fratelli e la figlia a Benicasim, il paese di origine della madre, come testimoni del delle sue nozze. La sua vicenda viene narrata con umorismo e delicatezza, e attraverso personaggi umani e fragili.

Protagonista de Il matrimonio di Rosa è Candela Peña, affiancata da Sergi Lopez, Nathalie Poza, Ramon Barea e Paula Usero. Del film vi facciamo vedere una clip in anteprima esclusiva che ci svela il sogno nel cassetto del personaggio principale: riaprire il laboratorio sartoriale che apparteneva a sua madre.