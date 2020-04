Il marchese del Grillo: il film da vedere e commentare insieme sabato 25 aprile con SimulWatch

News Cinema

Un capolavoro della commedia italiana, amatissimo e citatissimo dal pubblico. Appuntamento su SimulWatch sabato 25 aprile alle 16.

La visione condivisa di sabato 25 aprile organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di un grande film del cinema italiano, di una commedia amatissima e citatissima dal pubblico da quasi quarant'anni: Il marchese del Grillo.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Il marchese del Grillo e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per sabato 25 aprile alle ore 16.

Diretto da Mario Monicelli e interpretato da un Alberto Sordi grandioso, al cui fianco appaiono Paolo Stoppa, Flavio Bucci, Cochi Ponzoni, Caroline Berg e tanti altri, Il marchese del Grillo è considerato uno dei punti terminale della grande e gloriosa stagione della commedia all'italiana degli anni Sessanta e Settanta. Premiato con l'Orso d'Argento per la migliore regia al Festival di Berlino, prende spunto da un personaggio della tradizione popolare romanesca, ed è sceneggiato dallo stesso Monicelli e dallo stesso Sordi assieme a Bernardino Zapponi, Leonardo Benvenuti, Piero De Bernardi, Tullio Pinelli. La celeberrima battura pronunciata da Sordi "io so' io...e voi non siete un cazzo!" è una citazione da "Li soprani der monno vecchio" di Giuseppe Gioachino Belli.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills.