Il Manuale degli appuntamenti: l'ultimo film di Meghan Markle prima del matrimonio con il principe Harry

Girato nel 2016, Il manuale degli appuntamenti, commedia sentimentale prodotta dalla Hallmark è stato l'ultimo film da attrice di Meghan Markle prima dell'annuncio ufficiale del suo fidanzamento con Harry.

Il Manuale degli appuntamenti, commedia romantica diretta nel 2016 da James Head, fa parte di una serie di 5 film prodotti dalla Hallmark in occasione della festa di San Valentino di quell'anno. E' stato quello l'ultimo film, fino a oggi, interpretato da Meghan Markle. Pochi mesi dopo, infatti, nel giugno del 2016, fu resa pubblica la sua relazione con il Principe Harry d'Inghilterra. La Markle continuò comunque a recitare fino al 2017 nella parte di Rachel Zane nella serie Suits, ruolo che le ha dato maggiore popolarità. In quell'anno, dopo l'annuncio ufficiale del fidanzamento con il nipote della regina Elisabetta, Meghan diede l'addio alle scene in vista del matrimonio reale, che sarebbe stato celebrato il 19 maggio del 2018 nella cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor, e che l'avrebbe trasformata nella Duchessa del Sussex.

Nel cast del film Il Manuale degli appuntamenti, Meghan Markle appare insieme ai due protagonisti maschili Kristoffer Polaha e Jonathan Scarfe.

Il Manuale degli appuntamenti: la trama e il trailer