Il Mahabharata di Peter Brook torna in sala il 20 agosto in versione restaurata in 8k prima di andare al Festival di Venezia

Dopo la presentazione al Festival di Venezia 2025, Il Mahabharata Di Peter Brook torna in sala grazie a Cinemaundici e Lumière & Co. in una versione restaurata in 8K. Il film è tratto dall'omonimo poema epico indiano ed è già stato alla Mostra del Cinema nel 1989.

Chi era alla Mostra del Cinema di Venezia nel lontano 1989 avrà certamente visto il film di Peter Brook Il Mahabharata. Anche chi parteciperà al'ottantunesima edizione del festival lagunare, che si svolgerà dal 27 agosto al 9 settembre prossimi, potrà goderne, ma in una versione restaurata in 8k. Ma non finisce qui, perché Il Mahabharata arriverà anche nelle sale italiane il 20 agosto, distribuito da Cinemaundici e Lumière & Co.

Il restauro di Il Mahabharata è stato reso possibile da Simon Brook, figlio di Peter Brook e cofondatore con il padre della Brook Productions, che dal 2011 si occupa di restauro e conservazione di classici cinematografici. Il restauro de Il Mahabharata è stato realizzato in risoluzione 8K da TransPerfect Media France, sotto la supervisione dello stesso Simon Brook e lavorando direttamente sul negativo originale.

Mahabharata: cosa bisogna sapere sul film di Peter Brook

Il Mahabharata è tratto dall'omonimo poema epico indiano scritto 3000 anni fa. Siccome parla di una guerra insanabile, è di straordinaria attualità e chissà che non ci faccia riflettere sul nostro presente dilaniato dai conflitti. Monumentale opera che parla anche di etica e di destino, Il Mahabharata è stato inizialmente adattato per il teatro dallo stesso Peter Brook e dal drammaturgo e sceneggiatore Jean-Claude Carrière, che lo hanno trasformato in uno spettacolo di 9 ore. Successivamente è diventato un lungometraggio di 2h e 51 minuti con un signor cast: Bruce Myers (Krishna), Vittorio Mezzogiorno (Arjuna), Yoshi Oïda (Drona), Georges Corraface (Duryodhana), Andrzej Seweryn (Yudhishthira). Ecco la sinossi ufficiale:

Il Mahabharata si svolge in un'epoca antica dell'India, allora conosciuta come Bharatavarsha. Due gruppi di cugini appartenenti alla stessa famiglia reale, i Pandava e i Kaurava, lottano per il controllo del regno. Nonostante discendano da due fratelli che vivevano in pace, Dhritarashtra e Pandu, la rivalità tra i cugini provoca morte e distruzione, minacciando l'equilibrio stesso dell’universo. Nato cieco, Dhritarashtra, il fratello maggiore, siede sul trono. I suoi figli, i Kaurava, guidati dall'ambizioso e invidioso Duryodhana, cercano di mantenere il loro potere. Al contrario, i figli di Pandu, i Pandava, guidati dal giusto Yudhishthira, cercano di rivendicare solo ciò che ritengono appartenga loro legittimamente, e niente di più. Il conflitto tra le due famiglie col tempo si intensifica, alimentato da gelosia, avidità e tradimento.

Morto nel 1922 all’età di 97 anni, Peter Brook è stato uno dei registi più importanti di sempre. Per il cinema ha adattato spettacoli teatrali e romanzi. Lo ricordiamo per Il Signore delle Mosche e per Re Lear. Il suo ultimo film è La tragédie de Carmen. Quanto a Il Mahabharata, è stato pensato come una serie tv, anzi una miniserie.