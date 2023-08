Il mago di Oz: il cane che "interpretava" Toto è stato pagato più lautamente di diversi attori. Aveva alle spalle 7 film

News Cinema

Il tenero cagnolino che ne Il mago di Oz è diventato Toto, il cane di Dorothy, era tenuto in grande considerazione durante le riprese, e infatti la sua paga settimanale era discreta e superiore a quella di molti suoi compagni di set.

Che Il mago di Oz sia fra i grandi capolavori della storia del cinema è cosa certa, ma ciò che molti non sanno è che il musical con Judy Garland ha avuto una lavorazione molto difficile e che fin da subito, sia sul set che fuori dal set, sono scoppiate diverse polemiche. Ciò che ha fatto molto discutere è stata la differenza di guadagno fra gli attori, in particolare quelli con due braccia, due gambe e senza coda. Avete capito bene: senza coda, perché invece una certa signora a 4 zampe è stata pagata profumatamente. Parliamo di chi ha interpretato Toto, il cagnolino di Dorothy.

Chi era Terry, il cagnolino di Dorothy ne Il mago di Oz?

Screenrant e il LA Times ci informano che il delizioso Toto era una femminuccia di nome Terry appartenente alla razza dei Cairn Terrier. Arrivava sul set insieme al suo addestratore Carl Spitz e il suo stipendio settimanale ammontava a 125 dollari, che oggi equivarrebbero a 2,729.38. Ovviamente era Spitz a incassarli, ma Terry era infaticabile, aveva un gran numero di scene e… non usava una controfigura.

Terry ebbe un incidente sul set del film di Victor Fleming. Qualcuno le pestò inavvertitamente la zampa provocandole una frattura. Dovete anche sapere che la cagnolina era già una star cinematografica. Aveva "recitato" infatti in altri 7 film, tra cui La mascotte dall'aeroporto, con Shirley Temple. Nel caso de Il mago di Oz, Terry venne scelta anche perché somigliava all'animale che veniva descritto ne Il meraviglioso mago di Oz, il libro di L. Frank Baum che ha ispirato il film.

I guadagni degli attori de Il mago di Oz

Se dunque Terry aveva un signor stipendio, il compenso di Judy Garland era decisamente più alto. L'attrice prendeva (sempre alla settimana) 500 dollari, che oggi sarebbero 11.000. La paga dello Spaventapasseri (Ray Bolger) e dell'Uomo di Latta (Jack Haley) ammontava a 3000 dollari, mentre il Leone codardo (Bert Lahr) arrivava a 2500. Margaret Hamilton, che era la Malvagia Strega dell'Ovest, guadagnava solo 1000 dollari, perché, essendo una donna, non poteva avere un cachet uguale a quello dei suoi colleghi maschi. Poi c'erano gli attori che impersonavano gli allegri Mastichini, gnomi affidati ad attori affetti da nanismo. La loro retribuzione equivaleva a 50 dollari se stavano zitti e 75 se avevano qualche battuta. Qualcuno raggiunse per miracolo la cifra di 100 dollari. Forse avrebbero meritato più soldi di Terry, ma, se non altro, sono loro ad avere una stella sulla Walk of Fame e non Terry. Oltretutto sembra che Judy Garland li detestasse, perché sul set le rendevano la vita impossibile. Sid Luft, che è stato sposato con Judy, nella biografia della donna ha scritto che I Mastichini le infilavano sempre la mano sotto la gonna. Erano uomini di 40 anni e spesso si ubriacavano e si lasciavano andare al gioco d'azzardo, e pare che uno avesse invitato la Garland a cena fuori. Lei gli rispose che non poteva. Siamo certi Terry/Toto non abbia fatto niente niente alla sua padroncina .