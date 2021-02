Il mago di Oz: al via un remake/reboot in live-action e un musical animato

News Cinema

Sono due i progetti cinematografici che ci riporteranno fra le magnifiche atmosfere de Il mago di Oz, il primo con attori in carne ed ossa e il secondo in forma di un musical animato dal punto di vista del cagnolino Toto.

Certi film, per fortuna, non muoiono mai e sono talmente belli che i filmmaker delle generazioni successive sentono la necessità di rifarli. Succede oggi con Il mago di Oz, che ha avuto un prequel in forma di musical a teatro intitolato Wicked e che ben presto avrà due nuove versioni: una con attori in carne ed ossa e una animata e accompagnata da canzoni. Spieghiamo in cosa consistono i due progetti.

Il remake/reboot de Il Mago di Oz in Live Action targato New Line

La New Line ha incaricato Nicole Kassell, che conosciamo come la regista di The Woodsman - Il Segreto e soprattutto delle serie tv Watchmen e Castle Rock, di riportare in vita il celeberrimo romanzo "Il meraviglioso mago di Oz" dello scrittore statunitense L. Frank Baum. Ovviamente per la filmmaker è stata una grandissima gioia essere scelta, e queste sono le sue parole di commento e di ringraziamento: "Per me è un grandissimo onore poter unire la forze con la Temple Hill e la New Line e portare al cinema questo adorato classico. Mentre il musical del 1939 fa parte del mio DNA, accolgo con grande entusiasmo e umiltà la responsabilità di reimmaginare una storia così leggendaria. La possibilità di esaminare i temi originali - la ricerca del coraggio, dell’amore, della saggezza e di una casa - mi sembra più attuale che mai. Sto per mettermi nelle illustri scarpe di altri e non vedo l'ora di danzare insieme a questi eroi della mia infanzia mentre lastrichiamo di mattoni gialli un nuovissimo sentiero".

Il musical animato Toto: The Dog-Gone Amazing Story of the Wizard of Oz

Siccome Il diritti del film con Judy Garland Il mago di Oz appartengono alla Warner, è normale che lo studio abbia un suo progetto legato a questo capolavoro e al mondo che racconta. Del musical animato Toto: The Dog-Gone Amazing Story of the Wizard of Oz vi avevamo già parlato nel 2018, ma adesso si è pronti a partire. Anzi, lo studio di animazione Animal Logic è già al lavoro. La fonte di ispirazione del film è l'omonimo libro del 2017 scritto da Michael Morpurgo, illustrato da Emma Chichester Clark e che narra la storia del mago di Oz dal punto di vista di Toto, l'adorato cagnolino di Dorothy. A dirigere Toto: The Dog-Gone Amazing Story of the Wizard of Oz dovrebbe essere Alex Timbers (lo sceneggiatore della serie Mozart in the Jungle), mentre il copione è opera di John August, che ha scritto il recente Aladdin.

A giudicare da quanto vi abbiamo detto sui due film, più che di remake si tratta di reboot, visto che la vicenda di Dorothy & Co. non sarà proprio come il film di Victor Fleming, ma aspettiamo ulteriori notizie prima di gridare allo stravolgimento.

