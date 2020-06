Il libro Devolution di Max Brooks diventerà un film della Legendary

News Cinema

In precedenza dallo stesso scrittore è stato tratto (molto liberamente...) World War Z con Brad Pitt.

La Legendary Pictures ha acquistato i diritti di sfruttamento cinematografico del libro Devolution, scritto da Max Brooks. In realtà l’autore già nel 2012 aveva provato a sviluppare il concetto per la casa di produzione prima di decidere di realizzarlo in forma di romanzo.

Il titolo completo dell’opera è Devolution: A Firsthand Account of the Rainer Sasquatch Massacre, e si occupa di indagare la leggenda folkloristica di Bigfoot attraverso un testo che mescola diario personale e ricerca scientifica. Al centro della vicenda una comunità che in seguito a un’eruzione vulcanica viene attaccata da un branco di creature mostruose e feroci. A narrare la vicenda di orrore e sopravvivenza sarà una cittadina della comunità, Kate Holland. Devolution arriva nelle librerie degli Stati Uniti proprio oggi, pubblicato dalla Penguin Random House.

Ricordiamo infine che dal libro satirico di Brooks World War Z è stato tratto l’omonimo (e tutt’altro che satirico…) zombie-movie con Brad Pitt e il nostro Pierfrancesco Favino. Nonostante enormi problemi di produzione e un finale totalmente rigirato il film ottenne un ottimo riscontro al botteghino soprattutto americano. A un certo punto sembrava ufficiale un sequel diretto da David Fincher, finché l’idea non è stata definitivamente accantonata.