Il libro bomba su Trump Fire and Fury diventa un film di Jay Roach

Se la politica e l'attualità degli Stati Uniti vi interessano, siete sul pezzo in fatto di best seller letterari e avete sentito il desiderio di essere informati su fatti e misfatti dell'amministrazione Trump, allora conoscete senz'altro "Fire and Fury: Inside the Trump House", il libro di Michael Wolff che ha registrato in patria un record di vendite (oltre un milione di copie) , arrivando in cima alla classifica dei titoli più venduti del New York Times.

Visto il successo dell'opera - che è incentrata sui primi tempi della presidenza di Trump e contiene circa 200 interviste, in primis all'ex stratega della Casa Bianca Steve Bannon - era inevitabile che Hollywood bussasse alla porta dell'autore, e adesso sembra proprio che un film ci sarà.

A dirigerlo, stando a The Hollywood Reporter, sarà Jay Roach. Il regista di Ti presento i miei e di Austin Powers: il controspione, non è nuovo ai political drama, avendo diretto Game Change, in cui Ed Harris era John McCaine e Julianne Moore Sarah Palin. E se Candidato a sorpresa percorreva la strada della commedia (pur narrando la rivalità fra un deputato repubblicano e uno democratico), L'ultima parola: la vera storia di Dalton Trumbo fotografava con lucidità e realismo una brutta fase della storia politica degli Stati Uniti. Inoltre, nel curriculum del regista c’è il biopic dedicato a Lyndon B. Johnson, All The Way.

Roach ha insomma le carte in regola per dirigere il film, che non ha ancora una distribuzione ma vedrà sia il regista che Michael Wolff nelle vesti di produttori esecutivi. Va detto che l'adattamento non c’entra nulla con la miniserie tv legata alla HBO e dedicata alla battaglia fra Donald Trump e Hillary Clinton che proprio Roach avrebbe dovuto firmare. Per la stessa HBO Jay aveva diretto Game Change, vincitore di 3 Golden Globe e sorta di sequel di quel Recount che era un resoconto delle elezioni presidenziali del 2000, quando concorrevano per un posto alla Casa Bianca George W. Bush e Al Gore.