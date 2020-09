Il legame: trailer dell'horror Netflix con Mia Maestro e Riccardo Scamarcio

News Cinema

Film d'esordio di Domenico de Feudis, prodotto da HT Film, Indigo Film e Lebowski, Il legame sarà disponibile dal 2 ottobre in streaming su Netflix, e vede coinvolte nel cast anche Mariella Lo Sardo, Giulia Patrignani, Federica Rosellini, Raffaella d’Avella.

Dal 2 ottobre sarà disponibile in streaming su Netflix Il legame, un horror con protagonisti Mia Maestro e Riccardo Scamarcio, che segna l'esordio nella regia di Domenico de Feudis, che è stato assistente alla regia di Paolo Sorrentino in La grande bellezza e Loro 1 e Loro 2, e che ha anche lavorato, sempre come assistente alla regia, in Miele di Valeria Golino, Io e Lei di Maria Sole Tognazzi, Il colore nascosto delle cose di Silvio Soldini e Amori che non sanno stare al mondo di Francesca Comencini.

Il legame è stato sviluppato a partire dall’idea alla base del suo corto del 2017 L’ora del buio, e trae spunto dal concetto di fascinazione del celebre saggio di antropologia "Sud e Magia" di Ernesto De Martino, raccontando una vicenda sospesa tra il realismo e la magia nera e ambientato in una Puglia inedita, ricca di credenze arcaiche, tradizioni popolari e rituali.

Il legame: il trailer

Il legame: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

La trama ufficiale di Il legame

Francesco (Riccardo Scamarcio) sta portando per la prima volta la sua compagna Emma (Mia Maestro) e Sofia (Giulia Patrignani), la figlia di lei, a conoscere sua madre Teresa (Mariella Lo Sardo) che vive in una antica villa circondata da ulivi centenari. La donna si dice sia una guaritrice, perché capace di operare riti magici sulle persone.

Una notte Sofia viene punta nel sonno da una tarantola, da questo momento Emma e sua figlia assisteranno ad eventi sempre più inquietanti. Così mentre la bambina manifesta rapidamente gravi segni di malattia e possessione, Emma comincia a non fidarsi più di nessuno.

In un crescendo vertiginoso di tensione, Emma cercherà di fuggire anche se il legame intorno a lei e a sua figlia sembra ormai indissolubile.

Prodotto da Viola Prestieri, Nicola Giuliano, Riccardo Scamarcio per HT Film, Indigo Film e Lebowski, Il legame è stato sceneggiato da Domenico de Feudis, Davide Orsini, Daniele Cosci con la consulenza di Gianluca Bernardini. La fotografia è di Luca Santagostino; il montaggio di Giancarlo Fontana; le musiche originali di Massimiliano Mechelli; la scenografia di Eugenia F. Di Napoli; i costumi di Marija Tosic.