Il laureato: il trailer della versione restaurata del capolavoro di Mike Nichols con Dustin Hoffman

"Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. Aren't you?".

Quella in cui Dustin Hoffman rivolge questa domanda un po' pleonastica ad Anne Bancroft, un'amica dei suoi genitori che ha delle ovvie mire su di lui, è solo una delle tante scene celebri di uno dei film più noti e ammirati della storia del cinema e del cinema degli anni Sessanta e Settanta in particolare.

Il film è ovviamente Il laureato, diretto nel 1967 da Mike Nichols con uno stile rivoluzionario e innovativo, basato su un copione (di Calder Willingham e Buck Henry) che non risparmiava mazzate a nessuno, ragazzi e adulti, e con una colonna sonora di Simon & Garfunkel rimasta leggendaria.

Come tanti altri grandi film, anche Il laureato è stato oggetto di un attento restauro in digitale 4K: questa volta dietro l'operazione c'è Studiocanal, che è partita dalla copia in 35mm custodita dalla Criterion Collection, e che grazie alla partenership con il BFI proietterà il film a Londra e nel Regno Unito a partire dal prossimo 23 giugno.

Questo è il trailer del film in versione restaurata:

Nel 1968 Il laureato ottenne ben sette nomination all'Oscar, vincendo però solo la statuetta per la miglior regia andata a Nichols (l'unico della sua straordinaria carriera), mentre ai Golden Globe fu premiato anche come miglior film, e per i tre attori: Hoffman, Bancroft e Katharine Ross.