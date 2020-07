Il ladro di orchidee: il film da vedere e commentare insieme mercoledì 29 luglio con SimulWatch

News Cinema

Il ladro di orchidee è il film diretto da Spike Jonze e scritto da Charlie Kaufman, lo stesso duo che tre anni prima ci aveva regalato quel gioiello di Essere John Malkovich. Il film è una sorta di storia autobiografia del tormento creativo dello sceneggiatore Kaufman, misto a elementi di pura finzione come l'esistenza del suo fratello gemello Donald (che umoristicamente compare anche nei titoli del film come co-autore). È Nicolas Cage ad intepretare entrambi i personaggi in una delle sue migliori prove d'attore.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Il ladro di orchidee e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per mercoledì 29 luglio alle 18.

Il film inizia con lo sceneggiatore Charlie Kaufman in crisi, perché non riesce ad adattare per il cinema il libro di Susan Orlean intitolato, appunto, Il ladro di orchidee. Il testo racconta la storia vera di John Laroche, botanico così appassionato di orchidee rare che è disposto a rubarle. Nel mezzo del suo blocco creativo, Charlie riceve la visita del suo gemello Donald che ha intenzione di scrivere la storia di un serial killer. Dopo 13 settimane, mentre Donald ha composto il suo thriller, Charlie è arrivato ad una soluzione: il film parlerà della crisi di ispirazione di uno sceneggiatore che non sa come adattare il romanzo. Charlie parte per New York, deciso ad incontrare Susan e a parlarle ma, non avendone il coraggio, si fa sostituire da Donald. Completano il cast del film Meryl Streep, Tilda Swinton e Chris Cooper.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

