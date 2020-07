Il ladro di bambini: il film da vedere e commentare insieme venerdì 10 luglio con SimulWatch

News Cinema

Diretto da Gianni Amelio nel 1992, il film denuncia Il ladro di bambini vinse il Premio Speciale della Giuria al Festival di Cannes. L'appuntamento su SimulWatch è per venerdì 10 luglio alle 15:30.

La visione condivisa di venerdì 10 luglio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un film un film denuncia del 1992 che è stato selezionato da Festival di Cannes dove ha vinto il Premio Speciale della Giuria quell'anno presieduta da Gérard Depardieu. Il ladro di bambini mette in scena una condizione vissuta da molti bambini i quali venivano costretti a lavorare o a prostituirsi dai genitori in estremo stato di povertà.

Il film è diretto da Gianni Amelio che aveva inizialmente scelto Antonio Banderas per la parte da protagonista, cambiando poi idea e affidando il tuolo a colui che avrebbe dovuto doppiare l'attore spagnolo: Enrico Lo Verso. Di grande efficacia è anche l'interpretazione dei due bambini Valentina Scalici e Giuseppe Ieracitano, qui all'esordio nella recitazione. L'appuntamento per vedere tutti insieme Il ladro di bambini e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per venerdì 10 luglio alle 15:30.

La storia de Il ladro di bambini segue Rosetta, una ragazza di undici anni di origine siciliana, avviata alla prostituzione dalla madre che vive a Milano separata dal marito, ha un fratellino disadattato, Luciano, che soffre ovviamente della situazione. L'arresto della madre e del cliente di turno fa sì che i due ragazzi vengano affidati ad un istituto per l'infanzia di Civitavecchia. Li accompagnano una coppia di carabinieri, che presto si riduce al solo Antonio, un giovanotto calabrese semplice e di buon cuore, in quanto il collega scende a Bologna per affari privati. Il clima fra i tre è di reciproca diffidenza ed ostilità. Il bimbo non parla e ha problemi d'asma, la ragazza è diffidente e aggressiva. A Civitavecchia l'istituto rifiuta la ragazza, e così Antonio chiede ospitalità ad un collega. I tre approdano in Calabria dove il carabiniere fa ospitare i ragazzi presso la sorella che ha un ristorante. C'è una Prima Comunione, e Rosetta fraternizza con i coetanei mentre Luciano è affascinato da una foto di Antonio piccolo mostratagli dalla nonna di quest'ultimo. Ma il clima idilliaco è rotto bruscamente dal riconoscimento di Rosetta da parte di una giovane parente, che ha letto di lei su una rivista.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Wasp Network.