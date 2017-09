Il Justice League mancato di George Miller secondo Jay Baruchel

Mentre si avvicina l'uscita del Justice League che vedrà la luce del giorno, si continua comprensibilmente a ricordare quel Justice League Mortal che George Miller, energico creatore di Mad Max, stava per avviare nel 2007 (per un'uscita nel 2009) e fu poi cancellato. Abbiamo ricordato in una panoramica le cause della cancellazione del Justice Leauge di George Miller. Da due anni il regista Ryan Unicomb sta lavorando su un documentario che nelle intenzioni vorrebbe raccontare il film che non è mai stato, ma nel frattempo uno dei suoi designati interpreti, Jay Baruchel, ha snocciolato qualche informazione che potrebbe provocare un travaso di bile ai fan. Baruchel in Justice League Mortal avrebbe dovuto intepretare il villain Maxwell Lord.

“C'è una scena in cui Maxwell Lord fa il lavaggio del cervello a Clark e all'improvviso può usare Superman come arma. La mia idea, che Miller adorò, era che nel processo io cominciassi a perder sangue da ogni cazzo d'orifizio, perché sai che sforzo ci voleva per entrare in un cervello kryptoniano! Poi lo trasformavo in questo Superman con gli occhi rossi, e c'era questo scontro malatissimo tra lui e Wonder Woman, in cui lui le spezzava i polsi e figate varie. Poi a metà film morivo e uploadavano la mia coscienza in un cazzo di mainframe, e diventavo un computer cattivissimo!"

Baruchel sottolinea che nella scena in cui si presentava Wonder Woman (Megan Gale) sull'isola delle Amazzoni, l'eroina decapitava un minotauro: roba cruenta. E aggiunge:

"C'erano tutti i costumi, la previsualizzazione era fatta, il production design pure, ci facevano passare in un centro di comando dove c'era tutto. Tutta la grafica e le scelte su estetica, storia e personaggi avevano le palle, ma non le vedremo mai."

Ricordiamo che il cast di Justice League Mortal avrebbe visto in azione D.J. Cotrona (Superman), Armie Hammer (Batman), Adam Brody (Flash) e Common (Green Lantern).