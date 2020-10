Il Joker di Jared Leto torna in Justice League Snyder Cut, nelle nuove scene

News Cinema

Colpo di scena: lavorando sul Justice League Snyder Cut, il regista ha deciso di coinvolgere un Joker... ed è quello di Jared Leto visto in Suicide Squad.

La vita è piena di sorprese: proprio quando noi e lo stesso Jared Leto pensavamo che il suo Joker di Suicide Squad non servisse più, sostituito dal Joker di Joaquin Phoenix, ecco che arriva la notizia: sarà nelle nuove scene che Zack Snyder sta girando per il suo Justice League Snyder Cut! E' un piccolo colpo di scena: sapevamo infatti che Snyder stava richiamando sul set vari attori per dei reshoot di Justice League, come Ben Affleck nei panni di Batman, Ray Fisher alias Cyborg e Amber Heard alias Mera (con Wonder Woman Gadot e Superman Cavill non confermati). Non ci aspettavamo tuttavia il recupero di un personaggio così fondamentale.



Justice League: Il Trailer Ufficiale della versione Zack Snyder - HD

A questo punto c'è davvero materiale per trasformare definitivamente il nuovo Justice League Snyder Cut in qualcosa di totalmente diverso che, come lo stesso Snyder spera, spazzi via e faccia dimenticare la male accolta versione di Justice League arrivata in sala nel 2017. Vi ricordiamo che il progetto della Warner Bros., che vi ha investito pare sui 70 milioni di dollari, prevede la trasformazione del film in una miniserie in quattro puntate da circa un'ora ciascuna, nel 2021 negli Usa esclusiva del servizio di streaming HBO Max: naturalmente nelle aree del mondo in cui il servizio non è ancora arrivato, Italia inclusa, ci aspettiamo accordi con realtà locali (forse Sky?).

Nonostante i buoni incassi, il primo Suicide Squad del 2016 ricevette parecchie critiche dai fan DC: la sassaiola non risparmiò nemmeno Leto, che ormai si era messo l'animo in pace. Vale però per lui il detto valido per il suo collega Affleck: mai dire mai... Leggi anche Justice League Snyder Cut: Zack Snyder spiega come userà il girato di Joss Whedon