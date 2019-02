Il Joker con Joaquin Phoenix riscritto durante le riprese, lo racconta Zazie Beetz

Zazie Beetz, presente nel cast del misterioso Joker con Joaquin Phoenix, ha rivelato in un'intervista a MTV News che il regista Todd Phillips ha abitualmente scritto e riscritto scene durante la lavorazione. Anche se questo non deporrebbe bene per il lungometraggio in uscita a ottobre, la natura del progetto, molto dipendente dall'estro del suo attore e da un approccio diverso dai blockbuster, in un qualche modo ci tranquillizza. Oltretutto, c'è un motivo ben preciso per questo modus operandi. Ecco cosa ha raccontato Zazie, peraltro di recente nel cast di Deadpool 2 nei panni di Domino.

"Entravamo nella roulotte di Todd, scrivevamo la scena da girare la sera e la facevamo. Mentre ci facevano trucco e capelli memorizzavamo le battute, andavamo a girarle, poi rigiravamo la stessa scena tre settimane dopo.

Dovevamo fare tutto insieme perché Joaquin aveva perso un sacco di peso e non avremmo potuto fare i reshoot dopo, quindi li pensavamo strada facendo. Ma Todd è veloce a finire le cose, ci rimaneva sempre del tempo in più."