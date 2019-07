Il Joker con Joaquin Phoenix non ha legami con alcun fumetto, secondo il regista Todd Phillips

News Cinema

"La gente sarà arrabbiatissima", scherza il regista di Una notte da leoni e Trafficanti.

In attesa del Joker con Joaquin Phoenix, nelle nostre sale dal 3 ottobre, il regista Todd Phillips in un'intervista con Empire è venuto incontro ai fan che si domandavano a quale fonte fumettistica si fossero rifatti lui, gli sceneggiatori e Phoenix per questa "origin story" della nemesi di Batman. La risposta è molto chiara, autoironica e non molto tranquillizzante forse per il fan più rigoroso.

"Non abbiamo seguito alcun fumetto, la gente si arrabbierà un sacco. Abbiamo semplicemente scritto la nostra versione del modo in cui un tizio come il Joker potrebbe nascere. Era quello che mi interessava. Non stiamo nemmeno parlando del Joker, è la storia del modo in cui diventi Joker. Parliamo di quest'uomo."