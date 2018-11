Il Joker con Joaquin Phoenix ha una sinossi ufficiale [NO SPOILER]

Ci sono diverse ragioni per attendere l'uscita del Joker con Joaquin Phoenix, prevista negli States il 4 ottobre 2019. Al momento il film di Todd Phillips si sta girando a New York, e comprende già un cast con nomi come Robert De Niro, Frances Conroy e Zazie Beetz. Quello che tutti i curiosi fan non sanno ancora è quale sia esattamente l'impostazione scelta per questo spin-off che, lo ricordiamo, non cancella l'interpretazione di Jared Leto nel DC Extended Universe (il cui destino generale ci sembra fin troppo appeso alle gesta di Wonder Woman 1984).

Cinemablend ha messo le mani sulla guida ufficiale Warner Bros alle uscite del 2019, dalla quale spuntano poche righe che possono già attivare la nostra immaginazione.

"Joker ruota sull'iconico arcinemico ed è una storia originale a sè stante, mai raccontata prima sul grande schermo. L'esplorazione del personaggio di Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), un reietto della società, non è soltanto lo studio di un personaggio crudo e realistico, ma anche una storia a più ampio respiro che spinge a stare in guardia."

"Cautionary tale" è l'espressione precisa utilizzata dalla breve sinossi. Se uniamo a questo concetto l'idea che inizialmente tra gli executive producer doveva figurare Martin Scorsese, e che si era pensato a Leonardo DiCaprio come interprete, è facile pensare a un racconto morale in ambiente malavitoso, una discesa agli inferi noir. Staremo a vedere se le previsioni saranno rispettate.