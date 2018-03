Il Grinch: primo trailer italiano del nuovo film d'animazione tratto dal libro del Dr. Seuss

Chiunque mastichi un po' di letteratura per l'infanzia sa benissimo come il Dr. Seuss sia stato uno dei più grandi di tutti i tempi. E ci sono pochi dubbi che la sua opera più nota è "Il Grinch", pubblicato per la prima volta nel 1957 e protagonista già nel 1966 di uno speciale natalizio a cartoni animati diretto da Chuck Jones.

In Italia, dove forse è meno noto che negli Stati Uniti, il nome del Dr. Seuss e del Grinch sono legati principalmente al film in live action diretto da Ron Howard nel 2000, quello nel quale era Jim Carrey a interpretare il verde e peloso anti-eroe protagonista della storia.

Dopo che quel film ne rilanciò le quotazioni cinematografiche, altre opere del Dr. Seuss sono diventati film, ma d'animazione: Ortone e il mondo dei Chi e Lorax - Il guardiano della foresta.

E ora tocca anche al Grinch diventare di nuovo un cartone, in CGI, grazie alla Illumination Entertainment che ha prodotto il film che sarà nelle sale italiane il prossimo 29 novembre, che nella versione originale vede Benedict Cumberbatch prestare la voce al Grinch e di cui è appena apparso online un primo trailer.

Quindi, senza ulteriori indugi, ecco a voi il primo trailer di Il Grinch, nella sua versione italiana e, più sotto, in quella originale:

The Grinch: Trailer ufficiale italiano - HD