Il Grinch: la versione animata dell'Illumination Entertainment si mostra in poster

Avrà la voce di Benedict Cumberbatch il Grinch del nuovo film animato dell'Illumination Entertainment, che si mostra con un primo poster, in previsione dell'uscita nel Natale del 2018. A differenza dei due precedenti adattamenti, lo special televisivo animato di Chuck Jones del 1966 e Il Grinch di Ron Howard del 2000 con Jim Carrey, il film basato sul celeberrimo racconto illustrato del dr. Seuss pubblicato nel 1957 si concentrerà sull'origin story del personaggio. Come mai è diventato cattivo? Il poster ce lo mostra giovane, perplesso ma non ancora superincattivito... "ma diventerà più cattivo di così", ci viene assicurato.

L'Illumination arriva da un anno trionfale: Cattivissimo Me 3, dal solito costo relativamente contenuto di 80 milioni di dollari, ha sfondato il tetto del miliardo di dollari d'incassi, ma anche Sing (costato 75) ha portato a casa ben 634.000.000 di dollari.

Il legame del producer Chris Meledandri con l'opera del dr.Seuss è comprovato: quand'era ancora alla Blue Sky si occupò di Ortone e il mondo dei Chi, mentre la terza opera dell'Illumination fu il simpatico Lorax.